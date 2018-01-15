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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Sarri'nin Tolgay aşkı bitmiyor!

    Sarri'nin Tolgay aşkı bitmiyor!

    Bu sezon Serie A şampiyonluğunu hedefleyen Sarri’nin ’si, ’ı gözüne kestirdi. İlk sözlü teklif reddedildi.

    , 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ile eşleşmişti. Siyah-beyazlılar, 'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanmış, o karşılaşmada 75 dakika sahada kalmıştı. Gruptaki ikinci mücadelede ise Tolgay maçın tamamında sahadaydı. 'ye oynattığı futbolla tüm dünyanın takdirini toplayan Teknik Direktör Sarri, bu maçlardan sonra Tolgay'ı çok beğendiğini söylemişti. İtalyan ekibinin geçtiğimiz aralık ayında 'a için 5 milyon euro'luk bir sözlü teklif ilettiği öğrenildi.

    15'TEN AŞAĞI OLMAZ
    Yönetim ise gelen bu teklifi komik buldu. Önerilen miktarın Tolgay'ı almaya yetmeyeceğini bildiren idareciler, "15'ten aşağı olmaz" dedi.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:57
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