Sarri'nin Tolgay aşkı bitmiyor!

Beşiktaş, 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Napoli ile eşleşmişti. Siyah-beyazlılar, İtalya'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanmış, o karşılaşmada Tolgay Arslan 75 dakika sahada kalmıştı. Gruptaki ikinci mücadelede ise Tolgay maçın tamamında sahadaydı. Napoli'ye oynattığı futbolla tüm dünyanın takdirini toplayan Teknik Direktör Sarri, bu maçlardan sonra Tolgay'ı çok beğendiğini söylemişti. İtalyan ekibinin geçtiğimiz aralık ayında Beşiktaş'a Tolgay Arslan için 5 milyon euro'luk bir sözlü teklif ilettiği öğrenildi.

15'TEN AŞAĞI OLMAZ

Yönetim ise gelen bu teklifi komik buldu. Önerilen miktarın Tolgay'ı almaya yetmeyeceğini bildiren idareciler, "15'ten aşağı olmaz" dedi.