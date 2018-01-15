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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    'e 3 talip birden!

    Tosic'e 3 talip birden!

    star için St.Etienne, ve iddiası ortaya atıldı

    Her fırsatta kariyerini 'ta bitirmek istediğini söyleyen 'e 3 kulüpten teklif geldiği iddiası ortaya atıldı. Goal Fransa'nın haberin göre Beşiktaş'ın başarılı savunmacısına , St.Etienne ve MLS ekiplerinden talip oldu. Özellikle St.Etienne'nin geçtiğimiz günlerde Tosic için Beşiktaş'a 1.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi. Vida'nın transferiyle birlikte ilk 11'deki yeri riske giren Tosic ilk yarının en etkili isimlerinden biri olarak dikkat geçmişti. 23 resmi maçta süre alan 32 yaşındaki oyuncu 3 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:58
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