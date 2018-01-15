Tosic'e 3 talip birden!
Sırp star için St.Etienne, Chicago Fire ve Trabzonspor iddiası ortaya atıldı
Her fırsatta kariyerini Beşiktaş'ta bitirmek istediğini söyleyen Tosic'e 3 kulüpten teklif geldiği iddiası ortaya atıldı. Goal Fransa'nın haberin göre Beşiktaş'ın başarılı Sırp savunmacısına Trabzonspor, St.Etienne ve MLS ekiplerinden Chicago Fire talip oldu. Özellikle St.Etienne'nin geçtiğimiz günlerde Tosic için Beşiktaş'a 1.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi. Vida'nın transferiyle birlikte ilk 11'deki yeri riske giren Tosic ilk yarının en etkili isimlerinden biri olarak dikkat geçmişti. 23 resmi maçta süre alan 32 yaşındaki oyuncu 3 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 07:58
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Ya Slimani ya Sakho
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Yorum
kara murat Bjk'nin parası yok! bedava olmadığı sürece alamayacaklar. (ziraat bank kredi çekilmesi ve cenk'in satılması)
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Sosyal medya karıştı
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Yorum
adamın adamısın bozbaykuş adam dibisin bozbaykuş . adam gibi dibi adam. :))))
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Işıl'dan gönderme
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Yorum
sami Mekani cennet olsun buyuk bir insandi ,sadece futbolcu degil
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