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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Salih Uçan hamlesi

Salih Uçan hamlesi

Süper Lig'de yeni sezonda da Avrupa kupasını hedefleyen Samsunspor, takıma tecrübesini katacak isim konusunda 32 yaşındaki yıldız orta sahada karar kıldı

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 06:50
Salih Uçan hamlesi

Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Samsunspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Teknik Direktör Thorsten Fink'in raporu doğrultusunda dört koldan transfere hız veren Kırmızı-Şimşekler'in, bu kez tecrübesiyle öne çıkan bir isme yöneldiği öğrenildi. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun gelecek planları arasında yer almayan ve sözleşmesinin sona ermesiyle Beşiktaş'tan ayrılan Salih Uçan'ın, teknik heyetin transfer için onay verdiği oyuncular arasında yer aldığı bildirildi. Taraflar arasında anlaşmanın büyük bir ölçüde sağlandığı ileri sürülürken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği belirtildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi karşılaşmada görev yapmış, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. 2022'den beri Kara Kartal'da oynayan tecrübeli maestro, Fenerbahçe, Roma, Empoli ve Sion gibi takımlarda da boy gösterdi. Salih Uçan, 10 numara ve ön liberoda da görev alabiliyor.

ÜSTÜNE KOYARAK İLERLİYORUZ

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, yeni sezon öncesi kulübün hedefleri ve transfer çalışmalarına yönelik Samsun'un yerel gazetesi Gazete Gerçek'e konuştu. Bilen, "Her sezon üstüne koyarak ilerliyoruz" derken, transferin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

19 MAYIS 9. SIRADA YER ALDI

Yapay zekanın hazırladığı "Türkiye'nin en korkutucu stadyum atmosferleri" listesinde, Samsun 19 Mayıs Stadyumu, coşkulu tribün atmosferiyle Türkiye'nin en etkileyici 9. stadı seçildi. Taraftarlarının itici bir güç olduğu Samsunspor'un evi, rakipler üzerinde baskı oluşturan bir atmosfer sunmasıyla dikkat çekti.

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