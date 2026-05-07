Martial sürprizi

Transferin gözde takımı Samsunspor, takviye için harekete geçti. Şimşekler, 30 kez Fransa Milli Takımı’nda oynayan yıldız isim Anthony Martial’ın peşinde
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
Samsunspor'un birçok oyuncusuna transfer teklifi yağıyor. Kırmızı şimşekler de takviye için kolları sıvadı. Fransız gazeteci George Tsarouchas'ın haberine göre; Samsunspor Anthony Martial için girişimlere başladı. Haberde, Meksika ekibi Monterrey'den ayrılmaya hazırlanan; sol kanatta da oynayabilen, 31 yaşındaki Fransız santrforun, Türkiye'ye sıcak baktığı belirtildi. Yönetimin de menajeriyle ilk görüşmeyi yaptığı öne sürüldü. M.United, Sevilla ve Monaco gibi devlerde oynayan tecrübeli forvetin adı daha önce 4 Büyükler'le de anılmıştı. 30 kez milli olan ve 2 gol atan Martial, bu sezon 21 maçta 1 gol, 3 asist yaptı. Geçen sezon ise Yunanistan'da AEK'de 23 maçta 9 gol, 2 asist katkısı sağladı.