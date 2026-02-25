Turu geçeceğiz

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında KF Shkëndija ile yarın sahalarında oynayacakları tarihi maçta iyi bir sonuç alarak turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Çakır, "Deplasmandaki 1-0'lık sonuç ikinci maç öncesinde bizim için avantaj. Ancak her ne kadar avantaj gibi görünse de dezavantaja da dönüşebilir. Bu nedenle taraftarımızın ve şehrimizin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah perşembe günü oynayacağımız ikinci maçta da iyi bir sonuç alıp turu geçeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

HEDEFİMİZ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Karagümrük maçı öncesinde Ntcham'ın eşinin doğum yapması nedeniyle izin aldığını, Shkëndija karşılaşmasında ise kadroda yer alacağını belirten Suat Çakır, mart ayında 7 maça çıkacaklarını hatırlattı.

Çakır, "Sakatlarımızın da dönmesiyle kadromuz genişleyecek. Bu süreci iyi geçirip ligde ilk 5, Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve Avrupa'da son 16 hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Avrupa kupalarına yeniden Ziraat Türkiye Kupası üzerinden katılmak daha kısa bir yol gibi görünüyor. Çünkü grubu büyük ihtimalle lider bitireceğiz. Böylece bir sonraki turda seribaşı olacağız. Bu hedef daha yakın duruyor" ifadelerini kullandı.

DÜDÜK SOZZA'DA

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Samsun'da oynanacak Samsunspor–Shkëndija maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre Sozza'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kevin Bonacina olacak.