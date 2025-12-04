Şimşeklerde iki müjde

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lider Galatasaray'a yarın konuk olacak Samsunspor'a sakat futbolcularından sevindirici haber geldi. Sakatlıkları nedeniyle haftalardır forma giyemeyen orta saha Olivier Ntcham ve milli takımda sakatlanan stoper Lubomir Satka, uzun bir aranın ardından idmanda yer aldı. Her iki oyuncunun da dönüşü teknik heyete moral verdi. Sakatlığı süren sağ açık Tanguy Coulibaly, takımdan ayrı koşu yaparak çalışmalarını sürdürdü. 10 numara Afonso Sousa ise antrenmana katılmadı.