Ziraat Türkiye Kupası
Kazanmaya gidiyoruz

Kazanmaya gidiyoruz

Samsunspor'un maestrosu Holse Beşiktaş maçı öncesi iddialı: "İstanbul'a kazanmaya ve puanlar almaya gideceğiz. Takım halinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve oynayacağımız oyundan zevk almaya çalışacağız"

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 06:50
Kazanmaya gidiyoruz

Samsunspor'un yıldızı Carlo Holse, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İstanbul'a kazanmak için gideceklerini vurgulayan Danimarkalı maestro, "Attığım goller ve yaptığım asistler nedeniyle çok mutluyum. Umarım sezonun geri kalanında daha fazla skora katkı sağlayabilirim. Bireysel başarımdan çok takımın başarısı daha önemli. Takım halinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve oynayacağımız oyundan zevk almaya çalışacağız" dedi. Deneyimli futbolcu Avrupa'da da iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek "Hamrun karşılaşmasından sonra da demiştim. Her zaman maç maç ilerlemeyi tercih ediyoruz. Takım halinde bu sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Bunu da sürdürmek istiyoruz. Avrupa'da mücadele ettiğimiz için çok heyecanlıyız. Her zaman önümüzdeki maçı düşünüp sonrasında nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız" ifadelerini kullandı.

26 GOLE KATKI

Üç sezondur Samsunspor forması giyen Carlo Holse, 83 resmi maçta 19 gol, 7 asistle 26 gole katkıda bulundu.

