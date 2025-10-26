CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Samsunspor Thomas Reis ile martta görüşeceğiz

Thomas Reis ile martta görüşeceğiz

Dinamo Kiev zaferiyle coşan Samsun'da Başkan Yüksel Yıldırım, teknik direktör Thomas Reis hakkında, "Biz devre arası, hocamız 'martta konuşalım' dedi. Geçen yıl tutalım diye artırım yaptık. Türklerin yarısına geldi. Onların parasını görünce adamın morali bozuluyor" dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Thomas Reis ile martta görüşeceğiz
Dinamo Kiev zaferiyle coşan Samsun'da Başkan Yüksel Yıldırım, teknik direktör Thomas Reis hakkında, "Biz devre arası, hocamız 'martta konuşalım' dedi. Geçen yıl tutalım diye artırım yaptık. Türklerin yarısına geldi. Onların parasını görünce adamın morali bozuluyor" dedi.
