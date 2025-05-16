Avrupa coşkusu

Galatasaray'ın, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olmasıyla Samsunspor, 1998'den sonra ilk kez Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandı. Avrupa müjdesini, "Bir hayal daha gerçeğe döndü: Samsunspor Avrupa'da!" ifadeleriyle taraftarına duyuran Samsunspor, gözünü Avrupa Ligi'ne dikti. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Sivasspor'un durumu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek nokta konumumuzu nasıl üçüncülüğe getireceğimizdir. Konferans Ligi'ne katılmamız kesinleşmiş. Neden Avrupa Ligi olmasın diye çabalıyoruz. Gösterdiğimiz performansla nasıl bugüne kadar geldiysek, kalan 3 haftada da istediğimiz sonuçları alıp üçüncülüğe yeniden yerleşmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

BEŞİKTAŞ'IN ZOR MAÇLARI VAR

Üçüncülük için Beşiktaş ile yarıştıklarını aktaran Veysel Bilen, "Beşiktaş'ın ligde düşme potasındaki rakipleri ile zorlu maçları var. Biz maçlarımızı kazanarak onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.