CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Avrupa coşkusu

Avrupa coşkusu

Galatasaray'ın, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olmasıyla Samsunspor, 1998'den sonra ilk kez Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandı. Avrupa müjdesini, "Bir hayal daha gerçeğe döndü: Samsunspor Avrupa'da!" ifadeleriyle taraftarına duyuran Samsunspor, gözünü Avrupa Ligi'ne dikti. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Sivasspor'un durumu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek nokta konumumuzu nasıl üçüncülüğe getireceğimizdir. Konferans Ligi'ne katılmamız kesinleşmiş. Neden Avrupa Ligi olmasın diye çabalıyoruz. Gösterdiğimiz performansla nasıl bugüne kadar geldiysek, kalan 3 haftada da istediğimiz sonuçları alıp üçüncülüğe yeniden yerleşmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa coşkusu

Galatasaray'ın, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olmasıyla Samsunspor, 1998'den sonra ilk kez Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandı. Avrupa müjdesini, "Bir hayal daha gerçeğe döndü: Samsunspor Avrupa'da!" ifadeleriyle taraftarına duyuran Samsunspor, gözünü Avrupa Ligi'ne dikti. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Sivasspor'un durumu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek nokta konumumuzu nasıl üçüncülüğe getireceğimizdir. Konferans Ligi'ne katılmamız kesinleşmiş. Neden Avrupa Ligi olmasın diye çabalıyoruz. Gösterdiğimiz performansla nasıl bugüne kadar geldiysek, kalan 3 haftada da istediğimiz sonuçları alıp üçüncülüğe yeniden yerleşmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

BEŞİKTAŞ'IN ZOR MAÇLARI VAR

Üçüncülük için Beşiktaş ile yarıştıklarını aktaran Veysel Bilen, "Beşiktaş'ın ligde düşme potasındaki rakipleri ile zorlu maçları var. Biz maçlarımızı kazanarak onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe Juve'nin yıldızı ile coşacak!
Cimbom'dan 22 milyon Euro'luk yıldıza kanca!
DİĞER
Süper Lig gol krallığı yarışında güncel durum: 2024-2025 sezonunda gol kralı kim olacak?
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye'de! Rus heyet Dolmabahçe'de Bakan Fidan ile görüştü ilk açıklama geldi! Heyetler bugün İstanbul'da toplanacak
F.Bahçe'de Liva'nın yerine son aday belli oldu!
G.Saray'dan Polonyalı kaleciye sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osman Zeki Korkmaz: Oynaya oynaya elendik Osman Zeki Korkmaz: Oynaya oynaya elendik 00:36
La Liga'da şampiyon Barcelona! La Liga'da şampiyon Barcelona! 00:36
La Liga'da şampiyon Barcelona! La Liga'da şampiyon Barcelona! 00:26
F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı! 23:57
Beşiktaş'tan Romulo açıklaması! Beşiktaş'tan Romulo açıklaması! 23:57
Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor 23:57
Daha Eski
Uslu'dan flaş G.Saray itirafı! Uslu'dan flaş G.Saray itirafı! 23:57
İşte Süper Kupa'daki eşleşmeler! İşte Süper Kupa'daki eşleşmeler! 23:57
Osimhen'den Mario Jardel'e mesaj! Osimhen'den Mario Jardel'e mesaj! 23:57
Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! 23:57
Solskjaer’den Masuaku kararı! Solskjaer’den Masuaku kararı! 23:57
Erdoğan: Amacımız geleneksel okçuluğun... Erdoğan: Amacımız geleneksel okçuluğun... 23:57