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Haberler Samsunspor Yapı isyanı!

Yapı isyanı!

Samsunspor Başkanı Yıldırım, “Yapı da yapı diyorlar. Kim daha çok televizyona çıkıp bağırıyorsa bu yapı denen şey etki altında kalıyor. Biz MHK’ye, TFF’ye kendimizi anlatamıyoruz” dedi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Yapı isyanı!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de deplasmanda 4-0 yenildikleri Başakşehir maçından gerekli dersleri çıkartacaklarını belirtirken, gündemden düşmeyen yapı tartışmalarına da büyük bir tepki gösterdi. Başkan Yüksel Yıldırım, "Bence bu sene lig güzel oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray artık koptu gidiyorlar. Puan farkını on küsurlara çıkardılar. Onları durduracak takım yok gibi. Ben de söylemeden edemeyeceğim. Yapı da yapı diyorlar. Kim daha çok televizyona çıkıp bağırıyorsa bu yapı denen şey etki altında kalıyor. Anadolu takımları olarak MHK'ye, TFF'ye biz kendimizi anlatamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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