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Haberler Başakşehir Samsun fark yedi

Samsun fark yedi

Ligin flaş ekibi Samsunspor, Başakşehir’e deplasmanda farklı yenilerek taraftarını kahretti. Golleri Piatek (3) ve Davidson attı

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Samsun fark yedi

Trendyol Süper Lig'in flaş takımlarından Samsunspor dün büyük bir şok yaşadı. Ligde 3. sırada yer alan kırmızı beyazlı takım, Başakşehir'e İstanbul'da 4-0 kaybederek sezonun en farklı yenilgisini aldı. Ev sahibi takıma farklı galibiyeti getiren golleri 19, 58 ve 69. dakikalarda Krzysztof Piatek ile 86'da Davidson attı. Başakşenir bu galiyetle puanını 32'ye yükseltti. Samsun 40'ta kaldı.

LUBOMİR SATKA ŞOKU

Samsunspor'da Lubomir Satka şoku. Kırmızı beyazlı ekibin Slovak stoperi Lubomir Satka, Başakşehir karşısında il 45 dakikayı sakat sakat tamamladı. 29 yaşındaki savunmacının sakatlığının ciddi olduğu ve bu nedenle 2. devreye çıkmadığı belirtildi.

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