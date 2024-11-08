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Haberler Samsunspor Samsunsporlu Nany Dimata: Transfer yasağı bize güç verdi

Samsunsporlu Nany Dimata: Transfer yasağı bize güç verdi

Samsunspor'un forvet oyuncusu Nany Dimata, düşünülenin aksine FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağının kendilerine güç kattığını söyledi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 19:52
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Samsunsporlu Nany Dimata: Transfer yasağı bize güç verdi

Süper Lig'de 2'nci sırada bulunan ve lider Galatasaray'a konuk olacak Samsunspor'da Kongo asıllı Belçikalı golcü oyuncu Nany Dimata antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer yasağının kendilerine güç verdiğini ifade eden golcü oyuncu, Galatasaray maçından güzel bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

Galatasaray maçında potansiyellerini göstermek istediklerini ifade eden Nany Dimata, "Geçen senede Galatasaray maçından önce bir röportaj vermiştim. Şimdi de yine Galatasaray maçından önce röportaj veriyorum. Takım olarak maç maç gidiyoruz. Her zaman takım olarak, sahada en iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz. Potansiyelimizi ortaya koyarak bu maçtan da zevk alarak, keyfini çıkartarak oynamak istiyoruz" dedi.

"TRANSFER YASAĞI BİZE GÜÇ VERDİ"

Transfer yasağının düşünülenin aksine kendilerine güç kattığına da değinen Dimata, "Kendi performansımla alakalı olarak her zaman takımın bana ihtiyaç duyması durumunda burada hazır olmak istiyorum. Hem zihnimle hem bedenimle takımıma katkı vermek istiyorum. Çok iyi birliktelik yakaladık, takım olarak. Geçen yıldan kalma transfer yasağımız var. Birçok insan bunun negatif olduğunu düşünse de bu bize güç verdi. Tam bir aile ortamı oluştu. Çok güzel bir birliktelik sağladık. Taraftarlarımızla birlikte de Galatasaray karşısında da çok iyi maç oynamak istiyoruz" diye konuştu.

Nany Dimata, bu sezon 3 kez ilk 11'de görev alırken, toplam 11 maçta 2 gol ve 2 de asist katkısı sağladı.

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