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Samsunspor umutlu

Başkan Yüksel Yıldırım, Samsunspor’un hedefini açıkladı, “Lige puan ve puanlarla başlamak çok önemli. Hedefimiz 8 ila 13. sıra arası. Sadece futbol konuşmak istiyoruz” yorumunu yaptı

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Samsunspor umutlu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de bu sezon 8 ila 13'ncü sıralar arasında yer almak istediklerini belirtti. Başkan Yıldırım, "Lige puan ve puanlarla başlamak çok önemli. Samsunspor inanıyorum bu seneyi orta sıralarda bitirecek. Hedefimiz 8 ila 13. sıra arası. Bu sene ligin, geçen seneye göre daha güzel olacağını düşünüyoruz. Geçen sene beklenmedik takımlar küme düştü. Bu sene inşallah daha adil ve hakemlerin konuşulmadığı bir lig olur. Sadece futbol konuşmak istiyoruz" diye konuştu. Thomas Reis'in takımın başına geçmesine değinen Yüksel Yıldırım, "Gisdol ile maalesef anlaşamadık. Çok istedik kalmasını ama Samsunspor'u ligde tutmanın verdiği başarı ve heyecan sonrası kendine verdiği bir söz varmış. Thomas Reis hocamızla anlaştık ve artık lige hazırlanıyoruz" dedi.

BORCU OLMAYAN TEK KULÜBÜZ

Samsunspor'un son durumu hakkında bilgi veren Başkan Yüksel Yıldırım, "Samsunspor, şu an FIFA'da dosyası olmayan, borcu olmayan tek kulüp. Bunun için inanılmaz savaşlar verdim. Biz takıma güveniyoruz. Geçen sene ikinci yarıyı 7. sıralarda bitiren bir takım. Samsunspor'da bir aidiyet başladı. Bunlar meyvesini 4., 5. haftadan sonra göreceğiz" bilgisini paylaştı.

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