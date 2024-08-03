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Samsunspor'da Emre Kılınç şoku!

Süper Lig takımlarından Yılport Samsunspor'da 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldığı açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 18:20
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Samsunspor'da Emre Kılınç şoku!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Kılınç'ın antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası alt çene kemiğinin (Mandibula) kırıldığı kaydedildi.

Tecrübeli oyuncunun, Medical Park Samsun Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılayacak Samsunspor'da Emre Kılınç'ın bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

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