Haberler Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'den Beşiktaş maçı yorumu!

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'den Beşiktaş maçı yorumu!

Son dakika spor haberleri... Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş ve diğer deplasman maçlarından da puan ya da puanlar almaları gerektiğini söyledi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 10:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'den Beşiktaş maçı yorumu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, iç sahadaki formunu deplasman maçlarında gösteremiyor. Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 15 maçta sadece 1 galibiyet alan Samsunspor, bu maçların 10'unu kaybederken, 4 kez de berabere kaldı. İç sahada 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Markus Gisdol, artık deplasmanlarda da puan ya da puanlar almaları gerektiğine işaret etti.

Markus Gisdol, "Beşiktaş deplasmanının zor geçeceğini düşünüyorum. Bugüne kadar oynadığımız deplasman maçlarında da iyi performans gösterdik. İlk önce Pendikspor maçının analizini yapıp, Beşiktaş maçına en iyi kadromuzla çıkmak için çalışacağız. Beşiktaş'a karşı iyi bir oyun sergilemeye çalışacağız. İstanbul'da planladığımız gibi güzel bir maç çıkartabilirsek, kesinlikle puan ya da puanlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bu saatten sonra bizim artık deplasmanlarda da puanlar almaya ihtiyacımız var. Bunu başarmak için de çok çalışacağız" dedi.

Ligde topladığı 37 puanın 30'unu iç sahada kazanan Samsunspor, kalan 7 maçta deplasmanda Beşiktaş, Kasımpaşa, Konyaspor ve Fatih Karagümrük ile kendi sahasında ise Adana Demirspor, Trabzonspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak.

DİĞER
Başakşehir - Beşiktaş maçı sonrası Fernando Santos'a flaş tepki! "Değil Beşiktaş, Süper Lig'den hiçbir takım..."
MİT'ten Suriye'de operasyon: Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay etkisiz hale getirildi
Erden Timur'dan flaş hamle! Ali Koç...
G.Saray istiyordu! F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samsun'da sessiz gece!
Markus Gisdol: Fırsatları değerlendiremedik!
KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Farklı, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Nisan rakamları
5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI ⚖️| 2024 Avukatlar Günü resimli mesajları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wanda Nara'dan olay paylaşım! Wanda Nara'dan olay paylaşım! 11:00
Milan - Lecce maçı ne zaman? Milan - Lecce maçı ne zaman? 10:41
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! 10:39
Buruk'tan Süper Kupa kararı! F.Bahçe... Buruk'tan Süper Kupa kararı! F.Bahçe... 10:37
Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Brighton - Arsenal maçı ne zaman? 10:25
Wolverhampton - West Ham United maçı ne zaman? Wolverhampton - West Ham United maçı ne zaman? 10:23
Daha Eski
Sakatlarda son durum ne? 5 isim... Sakatlarda son durum ne? 5 isim... 10:22
Luton Town - Bournemouth maçı ne zaman? Luton Town - Bournemouth maçı ne zaman? 10:20
Fulham - Newcastle United maçı ne zaman? Fulham - Newcastle United maçı ne zaman? 10:18
Everton - Burnley maçı ne zaman? Everton - Burnley maçı ne zaman? 10:15
Aston Villa - Brentford maçı ne zaman? Aston Villa - Brentford maçı ne zaman? 10:12
Fırtına'nın vazgeçilmezi belli oldu! Fırtına'nın vazgeçilmezi belli oldu! 09:45