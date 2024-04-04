Samsunspor - Pendikspor maçı CANLI izle! (Samsunspor - Pendikspor canlı anlatım) Trendyol Süper Lig

Samsunspor ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.
İki takım da zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Samsunspor - Pendikspor maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...
SAMSUNSPOR - PENDİKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Alim, Van Drongelen, Soner, Zeki, Bennasser, Tait, Ntcham, Fofana, Holse, Mouandilmadji
Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Emre, Ndiaye, Midtsjö, Lusamba, Halil, Thiam, Umut
SAMSUNSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
SAMSUNSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Samsunspor - Pendikspor maçı 4 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.