Haberler Samsunspor Markus Gisdol: Normalde böyle şartlarda ilk golü atan takım kazanır!

Markus Gisdol: Normalde böyle şartlarda ilk golü atan takım kazanır!

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, İstanbulspor ile berabere kaldıkları maç sonu yaptığı açıklamada, “Böyle hava şartlarında oynamak çok zordu. Normalde böyle hava şartlarında ilk golü atan takım kazanır. Çok şükür biz beraberliği yakalayacak golü bulduk” dedi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 20:07
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Markus Gisdol: Normalde böyle şartlarda ilk golü atan takım kazanır!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Samsunspor, deplasmanda oynadığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Böyle hava şartlarında oynamak çok zordu. Özellikle birinci bölgeden ikinci bölgeye ya da ikinci bölgeden üçüncü bölgeye kısa paslar yapmak çok mümkün olmadı. İki takım da uzun top oynamak zorunda kaldı ve ikinci topları kazanmaya çalıştı. Normalde böyle şartlarda ilk golü atan takım kazanır. Çok şükür biz beraberliği yakalayacak o golü bulduk" diye konuştu.

"DİĞER TAKIMLARIN NE YAPTIĞI BİZİ ÇOK İLGİLENDİRMİYOR"

Ligin alt sıralarında bulunan diğer takımların da puan kazanması üzerine de değerlendirme yapan Alman çalıştırıcı, "Diğer takımların ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor. Bizim ne yaptığımız çok önemli. Her puanın değeri çok büyük. Geçen haftalarda toplamış olduğumuz puanları bugün ne yazık ki gerçekleştiremedik" dedi.

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