Barcelona, kazanmasına rağmen Atletico Madrid toplam skorla yarı finale geçen taraf oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Madrid ekibi adını yarı finale yazdıran taraf olmayı başardı.
2-0'lık Atletico Madrid'in galibiyeti rövanşı sonrası sahaya çıkan iki ekipte Barcelona'nın gollerini 4. dakikada Lamine Yamal ve 24. dakikada Ferran Torres'ten gelirken Atletico Madrid'in tek golü 31. dakikada Ademola Lookman'dan geldi.
Maçın 79. dakikasında Barcelona'da Eric Garcia, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, eşleşmeden toplamda 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.