Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! Golü iptal edip penaltı verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona, sahasında Olympiakos'u konuk etti. Mücadelenin 51. dakikasında ilginç bir an yaşandı.
Olympiakos'ta Ayoub El Kaabi'nin kafa vuruşuyla ağlara giden top, önce ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ancak aynı pozisyonun hemen öncesinde Barcelona savunmacısı Eric Garcia'nın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğini tespit eden VAR ekibi, hakem Urs Schnyder'i monitöre çağırdı.
Pozisyonu izleyen İsviçreli hakem, elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Topun başına geçen El Kaabi, topu filelere göndererek skoru 2-1'e getirdi ve farkı bire indirdi.
İŞTE O POZİSYON
Gol ofsayt ama pozisyon penaltı😅Barcelona - Olympiakos karşılaşmasında ilginç pozisyon. pic.twitter.com/6fIoZYbO8T&mdash; TRT Spor (@trtspor) October 21, 2025