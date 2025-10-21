Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! Golü iptal edip penaltı verdi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona, sahasında Olympiakos'u konuk etti. Mücadelenin 51. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Olympiakos'ta Ayoub El Kaabi'nin kafa vuruşuyla ağlara giden top, önce ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ancak aynı pozisyonun hemen öncesinde Barcelona savunmacısı Eric Garcia'nın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğini tespit eden VAR ekibi, hakem Urs Schnyder'i monitöre çağırdı.

Pozisyonu izleyen İsviçreli hakem, elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Topun başına geçen El Kaabi, topu filelere göndererek skoru 2-1'e getirdi ve farkı bire indirdi.

İŞTE O POZİSYON