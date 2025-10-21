CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! Golü iptal edip penaltı verdi

Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! Golü iptal edip penaltı verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde BarcelonaOlympiakos mücadelesinin ikinci yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesi sonrası penaltıya dönüştü. İşte o pozisyon...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 21:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! Golü iptal edip penaltı verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona, sahasında Olympiakos'u konuk etti. Mücadelenin 51. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Olympiakos'ta Ayoub El Kaabi'nin kafa vuruşuyla ağlara giden top, önce ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ancak aynı pozisyonun hemen öncesinde Barcelona savunmacısı Eric Garcia'nın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğini tespit eden VAR ekibi, hakem Urs Schnyder'i monitöre çağırdı.

Pozisyonu izleyen İsviçreli hakem, elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Topun başına geçen El Kaabi, topu filelere göndererek skoru 2-1'e getirdi ve farkı bire indirdi.

İŞTE O POZİSYON

9. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
Xabi Alonso’dan Arda ve Kenan'a övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan 3'te 3! G.Saray'dan 3'te 3! 22:17
Kairat ilk Devler Ligi puanını aldı! Kairat ilk Devler Ligi puanını aldı! 21:53
Dizdar G.Saray'da akademinin başında! Dizdar G.Saray'da akademinin başında! 21:49
Barcelona’dan Olympiakos’a gol yağmuru! Barcelona’dan Olympiakos’a gol yağmuru! 21:46
Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! 21:25
Fırtına'da Eyüp mesaisi başladı Fırtına'da Eyüp mesaisi başladı 20:50
Daha Eski
Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın! Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın! 19:41
9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 19:26
Knutsen: Bu atmosfere alışkın değiliz! Knutsen: Bu atmosfere alışkın değiliz! 19:16
Adalı’dan kaptanlık kararı açıklaması Adalı’dan kaptanlık kararı açıklaması 19:12
Beşiktaş kafilesi Konya'ya ulaştı Beşiktaş kafilesi Konya'ya ulaştı 18:53
G.Saray Bodo/Glimt mesaisini tamamladı G.Saray Bodo/Glimt mesaisini tamamladı 18:50