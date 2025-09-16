Juventus 4-4 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk maçında Kenan Yıldızlı Juventus sahasında Borussia Dortmund ile 4-4'lük berabere kaldı. Juventus'un gollerini 63. dakikada Kenan Yıldız, 67. ve 90+4. dakikalard Dusan Vlahovic ve 90+6. dakikada Lloyd Kelly kaydetti. Dortmund'un golleri ise 52. dakikada Karim Adeyemi, 65. dakikada Felix Nmecha, 74. dakikada Yan Couto ve 86. dakikada penaltıdan Ramy Bensebaini'den geldi.

Karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydeden Kenan Yıldız 87. dakikada yerini Edon Zhegrova'ya bıraktı.

2. haftada Juventus Villarreal deplasmanına konuk olurken, Dortmund evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.