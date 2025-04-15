Aston Villa - PSG maçı öncesi yanlış müzik tercihi! İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG 3-1 kazandığı ilk maçı rövanşında Aston Villa deplasmanına çıktı.

Mücadelenin seremonisinde Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi marşı çalındı.

PSG forması giyen futbolcuların yapılan hataya verdiği tepki dikkat çekerken, seremoninin ardından futbolcuların sahaya dağıldığı anda ise hata fark edildi ve bu kez Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

İşte o anlar...