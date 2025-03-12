Atletico Madrid 1-0 Real Madrid | (Penaltılar:2-4) R. Madrid çeyrek finalde!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 1-0 kazandı ve maç seri penaltı atışlarına gitti.

Penaltılarda 4-2 kazanan Real Madrid derbide rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Atletico Madrid'in golünü 1. dakikada Conor Gallagher kaydetti.

Real Madrid'de Junior Vinicius 70. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Real Madrid çeyrek finalde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Milli futbolcu Arda Güler mücadelede süre almadı.

Atletico Madrid'de seri penaltı atışlarında topun başına geçen 2. isim olan Julian Alvarez'in penaltısı topa iki kez dokunması sebebiyle gol olmasına rağmen iptal edildi.