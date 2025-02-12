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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Celtic 1-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

Celtic 1-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Celtic'i 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 01:02
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Celtic 1-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Celtic'i 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Michael Olise ve 49. dakikada Harry Kane'den geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 79. dakikada Daizen Maeda kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Bayern Münih , İskoçya deplasmanında galip gelerek rövanş maçı öncesi avantajlı skoru elde etmiş oldu.

Play-off turunun rövanş maçı olan Bayern Münih - Celtic karşılaşması, 18 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te oynanacak.

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