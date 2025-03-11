CANLI İZLE | Barcelona-Benfica maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta?

Barcelona-Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Benfica karşı karşıya gelecek. İlk maçı 22. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan İspanya devi 1-0 kazanmasını bildi. Portekiz deplasmanında alınan kritik galibiyetin ardından evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Hans Flick'in öğrencileri turu geçen taraf olmak istiyor. Kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Cubarsi yerine Araujo'nun oynaması bekleniyor. Portekiz'de oynanan maçta istediği sonucu alamayan Benfica ise zorlu deplasmanda umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor. İlk maçta süre alan ve önemli pozisyonlar bulan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün rövanş maçında da süre alacağı tahmin ediliyor. Peki, Barcelona-Benfica maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta?

BARCELONA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Barcelona-Benfıca maçı 11 Mart Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

BARCELONA-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Benfica maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE OLACAK MI?

Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Benfica'da gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye çevrildi. Barcelona ile oynanan ilk maçta ilk 11'de forma giyen iki A Milli futbolcu, gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İspanya'da oynanacak rövanş maçında da süre alması beklenilen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Bruno Lage'ın şans vermesi durumunda ilk 11'de olması bekleniyor.