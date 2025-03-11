  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI İZLE | Barcelona-Benfica maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta?

CANLI İZLE | Barcelona-Benfica maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Benfica karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanmasını bilen İspanya ekibi, güçlü rakibi karşısında turu alan taraf olmak istiyor. Mücadelenin uzun bir bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen kazanmasını bilen Hans Flick'in öğrencileri, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ise zorlu Barcelona deplasmanında turu alan taraf olmayı amaçlıyor. Portekiz'de oynanan maçta önemli pozisyonlardan yararlanamayan Benfica, bu kez rakip fileleri havalandırmayı hedefliyor. Peki, Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte rövanş maçı öncesi dikkat çeken detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 18:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI İZLE | Barcelona-Benfica maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta?

Barcelona-Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Benfica karşı karşıya gelecek. İlk maçı 22. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan İspanya devi 1-0 kazanmasını bildi. Portekiz deplasmanında alınan kritik galibiyetin ardından evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Hans Flick'in öğrencileri turu geçen taraf olmak istiyor. Kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Cubarsi yerine Araujo'nun oynaması bekleniyor. Portekiz'de oynanan maçta istediği sonucu alamayan Benfica ise zorlu deplasmanda umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor. İlk maçta süre alan ve önemli pozisyonlar bulan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün rövanş maçında da süre alacağı tahmin ediliyor. Peki, Barcelona-Benfica maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta?

BARCELONA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Barcelona-Benfıca maçı 11 Mart Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

BARCELONA-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Benfica maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-BENFICA MAÇI CANLI İZLE

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE OLACAK MI?

Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Benfica'da gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye çevrildi. Barcelona ile oynanan ilk maçta ilk 11'de forma giyen iki A Milli futbolcu, gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İspanya'da oynanacak rövanş maçında da süre alması beklenilen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Bruno Lage'ın şans vermesi durumunda ilk 11'de olması bekleniyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de sürpriz ayrılık!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman, hangi tarihte?
CHP'li belediyelere DHKP-C soruşturması! Terör örgütüne ihalelerle para akışı... İmamoğlu'nun danışmanı ve çok sayıda kişi gözaltında
Osimhen'den flaş maaş talebi!
Kimse yerini dolduramadı! Geri dönüş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu! Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu! 18:20
Trabzonspor'dan taraftara açık antrenman müjdesi! Trabzonspor'dan taraftara açık antrenman müjdesi! 18:11
A Milliler İsviçre maçına odaklandı A Milliler İsviçre maçına odaklandı 18:01
F.Bahçe'de Rangers mesaisi F.Bahçe'de Rangers mesaisi 17:43
Osimhen'e milli davet! Osimhen'e milli davet! 17:39
Robin Yalçın’dan flaş konuşma! Robin Yalçın’dan flaş konuşma! 17:33
Daha Eski
Rıza Çalımbay: Mutlaka seri yapmamız gerekiyor Rıza Çalımbay: Mutlaka seri yapmamız gerekiyor 17:24
M. United'dan 100 bin kişilik stat projesi! M. United'dan 100 bin kişilik stat projesi! 16:54
Tarihler açıklandı! Süper Lig'de... Tarihler açıklandı! Süper Lig'de... 16:25
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! 16:07
Kartal hazırlıklara başladı! Kartal hazırlıklara başladı! 15:36
Fatih Tekke imzayı attı! Fatih Tekke imzayı attı! 14:41