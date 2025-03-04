Borussia Dortmund - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Borussia Dortmund ile Lille son 16 turu ilk maçında mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund - Lille maçı 4 Mart Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Couto, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy

Lille: Chevalier; Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Andre, Bouaddi; Haraldsson, Angel Gomes, Bakker; David

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