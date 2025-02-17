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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları heyecanı başlıyor

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları 18 Şubat Salı günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 16:17
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında salı ve çarşamba günü rövanş müsabakaları oynanacak.

"Devler Ligi"nde play-off turu ikinci maçlarının programı şöyle:

18 Şubat Salı:

20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:

20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)

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