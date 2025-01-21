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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid 2-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Atletico Madrid 2-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Bayer Leverkusen ile 2-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 00:59
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Atletico Madrid 2-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 7. hafta maçları ile devam etti. Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen'i son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti.

25. dakikada ev sahibi ekipte Pablo Barrios Rivas kırmızı kart gördü ve Atletico Madrid 10 kişi kaldı.

45+1. dakikada Piero Martin Hincapie Reyna ile Bayer Leverkusen 1-0 öne geçti.

Julian Alvarez ile dakika 52'de Atletico Madrid skoru eşitledi: 1-1

90. dakikada yeniden Alvares ile 2-1 öne geçen Madrid, mücadeleyi son dakikalarda bulduğu gol ile kazandı ve 3 puanı hanesine yazmayı başardı.

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