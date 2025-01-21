Atletico Madrid 2-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 7. hafta maçları ile devam etti. Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen'i son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti.

25. dakikada ev sahibi ekipte Pablo Barrios Rivas kırmızı kart gördü ve Atletico Madrid 10 kişi kaldı.

45+1. dakikada Piero Martin Hincapie Reyna ile Bayer Leverkusen 1-0 öne geçti.

Julian Alvarez ile dakika 52'de Atletico Madrid skoru eşitledi: 1-1

90. dakikada yeniden Alvares ile 2-1 öne geçen Madrid, mücadeleyi son dakikalarda bulduğu gol ile kazandı ve 3 puanı hanesine yazmayı başardı.