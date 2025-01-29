Barcelona 2-2 Atalanta | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında heyecan Barcelona-Atalanta mücadelesi ile devam etti.
İlk yarısı 0-0 eşitlik ile biten karşılaşmanın ikinci yarısında 4 gol kaydedildi.
2-2 biten maçta ev sahibi Barcelona'nın golleri dakika 47'de Lamine Yamal, dakika 72'de R. Araujo'dan geldi.
Atalanta'nın gollerini ise 67'de Ederson 79'da M. Pasalic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 19 puanda tamamlayan Barcelona, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.
15 puana ulaşan Atalanta ise 9. sırada kaldı ve play off turuna yükseldi.
Play off turunun kura çekimi 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.