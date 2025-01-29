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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona 2-2 Atalanta | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Barcelona 2-2 Atalanta | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Barcelona, Atalanta'yı ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlik ile sonuçlandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 00:59 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 01:22
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Barcelona 2-2 Atalanta | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında heyecan Barcelona-Atalanta mücadelesi ile devam etti.

İlk yarısı 0-0 eşitlik ile biten karşılaşmanın ikinci yarısında 4 gol kaydedildi.

2-2 biten maçta ev sahibi Barcelona'nın golleri dakika 47'de Lamine Yamal, dakika 72'de R. Araujo'dan geldi.

Atalanta'nın gollerini ise 67'de Ederson 79'da M. Pasalic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 19 puanda tamamlayan Barcelona, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

15 puana ulaşan Atalanta ise 9. sırada kaldı ve play off turuna yükseldi.

Play off turunun kura çekimi 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.

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