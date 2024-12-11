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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Leipzig - Aston Villa maçında gözyaşlarını tutamayan hakemi Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose teselli etti

Leipzig - Aston Villa maçında gözyaşlarını tutamayan hakemi Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose teselli etti

Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmalarından Leipzig - Aston Villa maçında son düdüğün çalmasının ardından yardımcı hakem Alessandro Giallatini gözyaşlarını tutamadı. Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose, 3-2'lik yenilginin ardından hakemi teselli etmeye çalıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 12:09 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 12:10
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Leipzig - Aston Villa maçında gözyaşlarını tutamayan hakemi Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose teselli etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Leipzig, Aston Villa'yı ağırladı. Leipzig Stadı'nda oynanan maç 3-2 Aston Villa galibiyeti ile sonuçlanırken karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşandı.

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin son düdüğü çalmasını takiben yardımcı hakem Alessandro Giallatini gözyaşlarına boğuldu. Yenilginin hayal kırıklığını yaşadığı anlarda bu durumu fark eden Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose ise Giallatini'nin yanına giderek ona sarıldı ve teselli etmeye çalıştı.

"BUGÜN SON MAÇIMA ÇIKTIM"

Alessandro Giallatini'nin gözyaşlarının sebebi ise daha sonra anlaşıldı. Bild'e konuşan Leipzig'in hocası Rose, "Ona neler olduğunu sordum. 49 yaşında olduğunu ve bugün son maçına çıktığını söyledi. Kendisine bir forma hediye ettik" ifadelerini kullandı. Alman teknik adam, Giallatini'yi tebrik ettiğini ve ailesiyle daha fazla vakit geçireceğini söyleyerek kendisini teselli ettiğini belirtti.

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