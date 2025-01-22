PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PSG ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Manchester City maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE