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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lille 3-2 Sturm Graz (MAÇ SONUCU ÖZET)

Lille 3-2 Sturm Graz (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Lille ile Sturm Graz arasındaki mücadele adeta bir gol düellosuna sahne oldu. Bol gollü mücadeleden galip ayrılan taraf 3-2'lik skorla Fransız ekibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 22:59
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Lille 3-2 Sturm Graz (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Lille'in Sturm Graz'ı Pierre Mauroy Stadı'nda ağırladığı mücadele adeta bir gol düellosuna sahne oldu. Ev sahibi ekibin 3-2 galip ayrıldığı müsabakada Lille'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Sahraoui, 45+2. dakikada Bakker ve 81. dakikada Haraldsson kaydetti. Sturm Graz'da Kiteişvili'nin 45+4. dakikada ve Biereth'in 47. dakikada attığı goller puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 13'e yükselterek 6 hafta sonunda beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Sturm Graz ise 3 puanla 29. sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Lille, sezonun flaş takımı Liverpool ile Anfield Road'da kozlarını paylaşacak. Sturm Graz ise Serie A lideri Atalanta'ya karşı zorlu bir deplasman müsabakasına çıkacak.

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