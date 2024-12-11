Lille 3-2 Sturm Graz (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Lille'in Sturm Graz'ı Pierre Mauroy Stadı'nda ağırladığı mücadele adeta bir gol düellosuna sahne oldu. Ev sahibi ekibin 3-2 galip ayrıldığı müsabakada Lille'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Sahraoui, 45+2. dakikada Bakker ve 81. dakikada Haraldsson kaydetti. Sturm Graz'da Kiteişvili'nin 45+4. dakikada ve Biereth'in 47. dakikada attığı goller puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 13'e yükselterek 6 hafta sonunda beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Sturm Graz ise 3 puanla 29. sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Lille, sezonun flaş takımı Liverpool ile Anfield Road'da kozlarını paylaşacak. Sturm Graz ise Serie A lideri Atalanta'ya karşı zorlu bir deplasman müsabakasına çıkacak.