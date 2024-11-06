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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Inter ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 09:40
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Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Inter - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Inter ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Arsenal maçı 6 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

INTER - ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

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