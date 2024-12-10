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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta 2-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda'lı Madrid 3 puanı kaptı!

Atalanta 2-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda'lı Madrid 3 puanı kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Real Madrid konuk olduğu Atalanta'yı 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 00:55
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Atalanta 2-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda'lı Madrid 3 puanı kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Atalanta ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı Real Madrid 3-2 kazandı.

Eflatun beyazlılara 3 puanı getiren golleri Kylian Mbappe, Junior Vinicius ve Jude Bellingham kaydetti.

İtalyan ekibinde Charles De Ketelaere ve Ademola Lookman'ın golleri mağlubiyeti engelleyemedi.

ARDA 87'DE OYUNA DAHİL OLDU

Milli oyuncu Arda Güler 87. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

Real Madrid 9 puana yükselirken Atalanta 11 puanda kaldı.

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