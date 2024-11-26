UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı! Maçları CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla başladı.
Bugünkü; Slavia Bratislava - Milan, Sparta Prag - Atletico Madrid, Bayer Leverkusen - Salzburg, Barcelona - Brest, Bayern Münih - PSG, Inter - Leipzig, Manchester City - Feyenoord, Sporting CP - Arsenal, Young Boys - Atalanta maçlarının tümünü haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
SLAVIA BRATISLAVA - MİLAN MAÇI 11'LERİ:
Bratislava: Takac; Blackman, Kashia, Bajric, Voet; Kucka, Savvidis; Medvedev, Metsoko, Barseghyan; Strelec
Milan: Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham
SPARTA PRAG - ATLETICO MADRID MAÇI 11'LERİ
Sparta Prag: Vindahl; Vitík, Panák, Ross; Wiesner, Laçi, Kairinen, Rynes; Krasniqi, Haraslín; Rrahmani
Atletico Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Gimenez, Lenglet, Javi Galan; Simeone, De Paul, Gallagher, Pablo Barrios; Sorloth, Julian Alvarez
BAYER LEVERKUSEN - SALZBURG MAÇI 11'LERİ:
Bayer Leverkusen:
Salzburg:
BARCELONA - BREST MAÇI 11'LERİ:
Barcelona:
Brest:
BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI 11'LERİ:
Bayern Münih:
PSG:
Inter:
Leipzig:
MANCHESTER CITY - FEYENOORD MAÇI 11'LERİ:
Manchester City:
Feyenoord:
SPORTING - ARSENAL MAÇI 11'LERİ:
Sporting:
Arsenal:
YOUNG BOYS - ATALANTA MAÇI 11'LERİ:
Young Boys:
Atalanta: