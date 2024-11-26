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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı! Maçları CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı! Maçları CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla başladı. Bugünkü; Slavia Bratislava - Milan, Sparta Prag - Atletico Madrid, Bayer Leverkusen - Salzburg, Barcelona - Brest, Bayern Münih - PSG, Inter - Leipzig, Manchester City - Feyenoord, Sporting CP - Arsenal, Young Boys - Atalanta maçlarının tümünü haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 21:40 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 21:40
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı! Maçları CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla başladı.

Bugünkü; Slavia Bratislava - Milan, Sparta Prag - Atletico Madrid, Bayer Leverkusen - Salzburg, Barcelona - Brest, Bayern Münih - PSG, Inter - Leipzig, Manchester City - Feyenoord, Sporting CP - Arsenal, Young Boys - Atalanta maçlarının tümünü haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SLAVIA BRATISLAVA - MİLAN MAÇI 11'LERİ:

Bratislava: Takac; Blackman, Kashia, Bajric, Voet; Kucka, Savvidis; Medvedev, Metsoko, Barseghyan; Strelec

Milan: Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham

SPARTA PRAG - ATLETICO MADRID MAÇI 11'LERİ

Sparta Prag: Vindahl; Vitík, Panák, Ross; Wiesner, Laçi, Kairinen, Rynes; Krasniqi, Haraslín; Rrahmani

Atletico Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Gimenez, Lenglet, Javi Galan; Simeone, De Paul, Gallagher, Pablo Barrios; Sorloth, Julian Alvarez

BAYER LEVERKUSEN - SALZBURG MAÇI 11'LERİ:

Bayer Leverkusen:

Salzburg:

BARCELONA - BREST MAÇI 11'LERİ:

Barcelona:

Brest:

BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI 11'LERİ:

Bayern Münih:

PSG:

INTER - LEIPZIG MAÇI 11'LERİ:

Inter:

Leipzig:

MANCHESTER CITY - FEYENOORD MAÇI 11'LERİ:

Manchester City:

Feyenoord:

SPORTING - ARSENAL MAÇI 11'LERİ:

Sporting:

Arsenal:

YOUNG BOYS - ATALANTA MAÇI 11'LERİ:

Young Boys:

Atalanta:

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