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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde Kayserispor - Beşiktaş maçını hatırlatan penaltı kararı!

Şampiyonlar Ligi'nde Kayserispor - Beşiktaş maçını hatırlatan penaltı kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasınca Club Brugge sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Karşılaşmanın 51. dakikasında yaşanan ve hakemin penaltı kararı vermesine neden olan pozisyon akıllara Süper Lig'deki o anları getirdi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 22:33
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Şampiyonlar Ligi'nde Kayserispor - Beşiktaş maçını hatırlatan penaltı kararı!

Belçika ekibi Club Brugge ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 51. dakikasında yaşanan pozisyonda hakem penaltı kararı verdi.

A. Villa kalecisi Emiliano Martinez topu oyuna soktuktan sonra Tyrone Mings topu eline alınca maçın Alman hakemi Tobias Stieler beyaz noktayı gösterdi.

İşte o anlar...

AKILLARA KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI GELDİ

Bu pozisyon akıllara 30 Eylül Pazartesi günü Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 7. hafta maçındaki o anları getirdi.

Mücadelenin 73. dakikasında Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt oyunu başlatmış, Kartal Kayra eliyle topu düzeltip takım arkadaşına pas vermişti. Bu hareket sonrası Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklemiş ancak maçın hakemi Atilla Karaoğlan devam kararı vermişti.

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