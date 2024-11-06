Şampiyonlar Ligi'nde Kayserispor - Beşiktaş maçını hatırlatan penaltı kararı!

Belçika ekibi Club Brugge ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 51. dakikasında yaşanan pozisyonda hakem penaltı kararı verdi.

A. Villa kalecisi Emiliano Martinez topu oyuna soktuktan sonra Tyrone Mings topu eline alınca maçın Alman hakemi Tobias Stieler beyaz noktayı gösterdi.

İşte o anlar...

⚽Club Brugge'nin kazandığı ilginç penaltı ve Vanaken'in golü. pic.twitter.com/TWens0oBSW & amp;mdash; TRT Spor (@trtspor) November 6, 2024

AKILLARA KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI GELDİ

Bu pozisyon akıllara 30 Eylül Pazartesi günü Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 7. hafta maçındaki o anları getirdi.

Mücadelenin 73. dakikasında Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt oyunu başlatmış, Kartal Kayra eliyle topu düzeltip takım arkadaşına pas vermişti. Bu hareket sonrası Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklemiş ancak maçın hakemi Atilla Karaoğlan devam kararı vermişti.