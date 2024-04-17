Manchester City - Real Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Manchester City, Real Madrid ile karşı karşı geliyor.
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City - Real Madrid maçı saat 22.00'de başladı. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanıyor.
MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI İLK 11'LERİ Real Madrid'in ilk 11'i:
Real Madrid'in ilk 11'i:Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius.
Manchester City'nin ilk 11'i: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland.