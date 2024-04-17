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Manchester City - Real Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City, Real Madrid ile karşı karşı geliyor. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 21:53
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Manchester City - Real Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Manchester City, Real Madrid ile karşı karşı geliyor.

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Real Madrid maçı saat 22.00'de başladı. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

Real Madrid'in ilk 11'i: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius.

Manchester City'nin ilk 11'i: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland.

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