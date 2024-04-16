Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - PSG maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Barcelona - PSG maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada çeyrek final rövanş maçında Barcelona ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşıyor. İlk maçta ev sahibi Barça deplasmandan 3-2'lik skorla galibiyetle ayrılmıştı. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 22:30 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 22:50
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Barcelona - PSG maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turnuvada çeyrek final rövanş maçında Barcelona ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşıyor.

İlk maçtan ev sahibi Barça deplasmandan 3-2'lik galibiyetle dönmüştü.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BARCELONA - PSG MAÇI 11'LERİ:

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo; De Jong, İlkay Gündoğan, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Fabian, Vitinha, Zaire-Emery; Dembele, Mbappe, Barcola

BARCELONA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona - PSG maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

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