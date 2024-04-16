Barcelona - PSG maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Turnuvada çeyrek final rövanş maçında Barcelona ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşıyor.
İlk maçtan ev sahibi Barça deplasmandan 3-2'lik galibiyetle dönmüştü.
Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
BARCELONA - PSG MAÇI 11'LERİ:
Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo; De Jong, İlkay Gündoğan, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Fabian, Vitinha, Zaire-Emery; Dembele, Mbappe, Barcola
BARCELONA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Barcelona - PSG maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.