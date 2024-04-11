‘Dev’lerden gol duellosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı önceki akşam oynanan iki maçla başladı. Son şampiyon Manchester City, İspanya'da Real Madrid'e konuk oldu. City, 2. dakikada Silva'nın golüyle öne geçerken, Real 12'de Camavinga ile beraberliği sağladı. İspanyol ekibi, Rodrygo ile skoru 2-1 yaptı. İkinci yarıda City, 66'da Foden, 71'de de Gvardiol ile 3-2 öne geçti. 79'da Valverde topu filelere göndererek skoru 3-3'e taşıdı ve maç bu skorla sona erdi.

AVANTAJI KORUYAMADI

Günün diğer maçında Arsenal, Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. İngiliz ekibi 12'de Bukayo Saka'nın golüyle öne geçerken, Serge Gnabry 18. dakikada topu filelere göndererek skora denge getirdi. 32'de Sane'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Harry Kane topu filelere göndererek Alman panzerini öne geçirdi. Devre bu skorla kapanırken, Londra temsilcisi 79'da Leandro Trossard'ın ayağından bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşma da bu sonuçla sona erdi.

VINICIUS REKORA KOŞUYOR

Real Madrid'de son dönemde ağırlıklı olarak en uçta görev yapan Vinicius Junior, sezonu rekorla bitirmek istiyor. Brezilyalı yıldız, bu sezon şu ana kadar 18 kez gol sevinci yaşadı. Vinicius, 5 gol daha atması halinde kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşacak. 23 yaşındaki futbolcu, daha önce 2021- 2022 sezonunda 22 kez fileleri havalandırmıştı. Vinicius, geçen sezonu ise 20 golle tamamladı.