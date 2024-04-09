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Real Madrid 3-3 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Manchester City, karşılıklı buldukları gollerle 3-3 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 23:50 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 00:01
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Real Madrid 3-3 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid ile İngiliz devi Manchester City kozlarını paylaştı.

Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 sona erdi.

Ev sahibi ekibin golleri 12. dakikada Ruben Dias (k.k.), 14. dakikada Rodrygo ve 79. dakikada Federico Valverde'den gelirken, konuk takımın gollerini 2. dakikada Bernardo Silva, 66. dakikada Phil Foden ve 71. dakikada Josko Gvardiol kaydetti.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelede forma giymedi.

Real Madrid ile Manchester City arasındaki rövanş karşılaşması, 17 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

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