Arsenal - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Arsenal - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Arsenal ile Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Lens maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.