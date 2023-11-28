Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Saat 23.00'ta başlayan karşılaşmalarda Feyenoord-Atletico Madrid, PSG-N.Castle United, Milan-Dortmund, Manchester City-Leipzig, Young Boys-Kızılyıldız ve Barcelona-Porto maçları oynanıyor. Bu kritik karşılaşmaların canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

PSG - NEWCASTLE UNITED MAÇI 11'LERİ

PSG: Donnarumma, Hakimi, Skriniar, Danilo, Lucas Hernandez, Ugarte, Fabian Ruiz, Lee, Dembele, Mbappe, Kolo Muani.

Newcastle United: Pope, Trippier, Lascelles, Schar, Livramento, Miley, Guimaraes, Joelinton, Almiron, Gordon, Isak.

MILAN - DORTMUND MAÇI 11'LERİ

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Emre Can; Reus, Malen; Bynoe-Gittens; Füllkrug;

MAN CITY - LEIPZIG MAÇI 11'LERİ

Manchester City: Ortega; Rúben Dias, Akanji, Gvardiol; Walker, Rodri, Foden, Bernardo Silva, Lewis; Grealish, Haaland

Leipzig: Blaswich; Simakan, Klostermann, Lukeba, Raum; Haidara, Seiwald, Schlager; Forsberg, Xavi Simons; Openda

BARCELONA - PORTO MAÇI İLK 11'LERİ

Barcelona: Iñaki Peña, Araújo, Koundé, Iñigo Martínez, Cancelo, Frenkie De Jong, Gündogan, Pedri, Raphinha, Lewandowski, João Félix

Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Zaidu, Pepê, Eustáquio, Varela, Galeno, Taremi, Evanilson

FEYENOORD - ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman, Wieffer, Timber, Paixao, Stengs, Minteh, Giménez

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Hermoso, Witsel, Giménez, Riquelme, De Paul, Koke, Marcos Llorente, Griezmann, Morata

YOUNG BOYS - KIZILYILDIZ MAÇI İLK 11'LERİ

Young Boys: Racioppi, Ugrinic, Camara, Elia, Nsame, Niasse, Garcia, Benito, Blum, Males, Monteiro

Kızılyıldız: Glazer, Nedeljković, Djiga, Dragović, Rodić, Stamenić, Mijailović, Hwang, Bukari, Ivanić, Ndiaye.