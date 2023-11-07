Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City 3-0 Young Boys (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester City 3-0 Young Boys (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Young Boys'u evinde 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 00:57
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Manchester City 3-0 Young Boys (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Young Boys kozlarını paylaştı. Mücadele İngiliz ekibinin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı..

M. City'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Phil Foden, 23. ve 51 dakikalarda ise Erling Haaland kaydetti. Ayrıca konuk takımda 53. dakikada Sandro Lauper çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Man. City 4'te 4 yaparak 12 puana yükseldi. Young Boys ise 1 puanda kaldı.

Grubun 5. maçında M. City sahasında Leipzig'i ağırlayacak. Young Boys ise Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

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