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Tottenham 1-1 Sporting (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 5. maçında Tottenham sahasında Sporting'i konuk etti. Zorlu mücadele 1-1 berebere bitti ve iki takım da puanları paylaştı. Tottenham'ın golünü Bentancur kaydetti. Sporting'in golü Edwards'tan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 00:07
Tottenham 1-1 Sporting (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham ile Sporting, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Sporting'in golü 22. dakikada Marcus Edwards'tan geldi. Tottenham'ın golünü 80. dakikada Rodrigo Bentancur kaydetti.

KANE VAR'A TAKILDI!
Tottenham 90+6. dakikada Kane ile golü buldu ancak yaklaşık 3 dakika VAR'dan incelenen pozisyona ofsayt kararı verildi ve gol geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Tottenham'ın puanı 8 oldu. Sporting ise 7 puana ulaştı.

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