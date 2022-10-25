Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Leipzig - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Leipzig ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Real Madrid maçı 25 Ekim Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

DINAMO ZAGREB - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig

Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Raum; Haidara, Schlager; Szoboszlai, Nkunku, Werner; A Silva

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Camavinga, Tchouameni, Kroos; Asensio, Rodrygo, Vinicius