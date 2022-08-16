Glasgow Rangers - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 4. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. ön eleme turunda Glasgow Rangers ile PSV karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Glasgow Rangers - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Glasgow Rangers - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Glasgow Rangers - PSV maçı 16 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak ve TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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GLASGOW RANGERS - PSV MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Glasgow Rangers:

McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Arfield, Lundstram, Lawrence; Tillman, Colak, Kent

PSV:

Benitez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangare, Veerman; Bakayoko, Simons, Gakpo; De Jong