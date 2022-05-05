Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Manchester City: 3-1 (6-5) | MAÇ SONUCU - ÖZET

Real Madrid - Manchester City: 3-1 (6-5) | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid sahasında Manchester City ile karşılaştı. Yarı finalin ilk maçını 4-3 kaybeden İspanyollar, uzatmaya giden maçta City'yi 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Real Madrid finalde, Villarreal'i eleyen Liverpool ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 09:20
Real Madrid - Manchester City: 3-1 (6-5) | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, evinde Manchester City ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 73. dakikada City Mahrez ile öne geçerken; Real Madrid'li Rodrygo 90. dakikada attığı 2 golle maçı 2-1'lik skorla uzatmaya taşıdı.

Uzatmaların 94. dakikasında Karim Benzema, attığı penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı. 120 dakika bu sonuçla sona erdi ve Real Madrid toplamda 6-5'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City'i eleyen Real Madrid finalde Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool da yarı finalde İspanyol ekibi Villarreal'i elemişti.

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