Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola , karşılaşmanın ardından yaşadığı büyük hayal kırıklığına rağmen sahaya girerek tüm oyuncularını tek tek tebrik etti. İspanyol teknik adam basın mensuplarına yaptığı açıklamada 'Bu gece olanları kabullenmek çok zor' dedi:

"Attığımız golün ardından, daha iyi oynadık. Kendi oyunumuzu bulduk, futbolcular rahat hissetti. Real Madrid, son 10 dakikada yüklendi ve acı çektik. Birçok oyuncuyu ceza sahasına gönderdiler ve iki gol attılar. En iyi oyunumuzu oynayamadık ama bu sorun değil çünkü Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynadık. Futbolcular baskı hissetmiş olabilir. Futbol, tahmin edilemez bir oyundur. Bunu kabul etmemiz gerek. Önümüzde oynayacağımız 4 maç var, onları düşünmeliyiz"