Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir yarı final serüveni izledik. Real Madrid, ilk maçında 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldığı turun rövanşında, Santiago Bernabeu'da Manchester City'in 3-1 mağlup ederek adını finale taşıdı. Maç sonrası Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya İngilizler tarafından yoğun sitem vardı. Öte yandan Real Madrid - Manchester City karşılaşmaları sonrası, Pep Guardiola ile ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 09:39
Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi tarihi bir maç sonrası Real Madrid oldu. İlk maçı 4-3 kaybeden, rövanşta evinde 90. dakikada 1-0 geride giren Real Madrid, 90 ve 90+1'de bulduğu gollerle maçı uzatmaya götürdü, uzatmada attığı golle de finale yükseldi.

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

Santiago Bernabeu'da 4-3'ün rövanşında maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Skor avantajı olan Manchester City 73. dakikada Riyad Mahrez ile bulduğu golle çok büyük avantaj yakaladı.

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

Manchester City finale saniyeleri sayarken Real Madrid'in tarihi geri dönüşü başladı. 90. dakikada Rodrygo skoru 1-1'e getirdi, 90+1'de ise yine sahneye çıkan Rodrygo takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Normal süre 2-1 Real Madrid galibiyetiyle sona erdi.

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

BENZEMA UZATMADA FİŞİ ÇEKTİ

İlk maçı 4-3 Manchester City, ikinci maçı ise 2-1 Real Madrid kazanınca skorlar eşitlendi ve uzatmalara gidildi. Bu sezon Real Madrid formasıyla inanılmaz bir sezon geçiren Karim Benzema, 95'te kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve kaleci Ederson'u ters köşeye yatırarakj skoru 3-1'e getirdi.

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

Uzatmaların kalan bölümünde başka gol olmadı ve ilk maçı 4-3 kaybeden, ikinci maçın 90. dakikasına 1-0 geride giren Real Madrid, mücadeleyi 3-1, toplam skoru ise 6-5 kazanarak adını finale yazdırdı.

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

REAL MADRID TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

Real Madrid, bundan önceki 8 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde ilk maçı kaybettiği hiçbir turu geçemeyen Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk maçı kaybettiği yarı finalde turu geçerek adını finaler yazdırdı.

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

ÜÇ TURDA DA MAÇ KAYBEDİP FİNALE ULAŞAN İLK TAKIM

Real Madrid ayrıca 2003/2004'teki format değişikliğinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu (0-1 & PSG), çeyrek final (2-3 & Chelsea) ve yarı finalde (3-4 & Manchester City) maç kaybetmesine rağmen finale ulaşan ilk takım oldu.

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

DEV FİNAL 28 MAYIS'TA

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

BENZEMA RONALDO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ

Fransız yıldız Benzema, yarı finali de boş geçmeyerek takımını Paris'teki finale taşıyan golü kaydetti.

Real Madrid formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 10 gole ulaşan Karim Benzema, Cristiano Ronaldo'nun 2016/17 sezonunda yine Real Madrid formasıyla kırdığı rekoru egale etti. Rekoru tek başına ele geçirmek için Fransız yıldızın önünde final maçı var.

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

EN ÇOK FİNALE ÇIKAN TEKNİK DİREKTÖR: ANCELOTTI

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla finale çıkan teknik direktör oldu. İtalyan teknik adam Milan ile 3, Real Madrid ile 2 kez finale çıktı.

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

DEVLER LİGİ'NDE KUPA HASRETİ 11 YILA ÇIKTI

Pep Guardiola, Manchester City ile bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşamadı.
👋 2021-22: Real Madrid'e yarı finalde elendi
👋 2020-21: Chelsea'ye finalde kaybetti
👋 2019-20: Lyon'a çeyrek finalde elendi
👋 2018-19: Tottenham'a çeyrek finalde elendi

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig, 3 La Liga, 3 İspanya Süper Kupa, 2 İspanya Kupası, 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 3 FIFA Kulüpler Şampiyonası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 Charity Shield, 1 FA Cup kupaları kaldıran Guardiola 2011'den beri Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyor.

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

GUARDIOLA: KABULLENMEK ÇOK ZOR

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından yaşadığı büyük hayal kırıklığına rağmen sahaya girerek tüm oyuncularını tek tek tebrik etti. İspanyol teknik adam basın mensuplarına yaptığı açıklamada 'Bu gece olanları kabullenmek çok zor' dedi:

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

"Attığımız golün ardından, daha iyi oynadık. Kendi oyunumuzu bulduk, futbolcular rahat hissetti. Real Madrid, son 10 dakikada yüklendi ve acı çektik. Birçok oyuncuyu ceza sahasına gönderdiler ve iki gol attılar. En iyi oyunumuzu oynayamadık ama bu sorun değil çünkü Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynadık. Futbolcular baskı hissetmiş olabilir. Futbol, tahmin edilemez bir oyundur. Bunu kabul etmemiz gerek. Önümüzde oynayacağımız 4 maç var, onları düşünmeliyiz"

Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

MOURİNHO'NUN REKORUNA ORTAK

Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2010 ve 2012'de, Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde ise 2014, 2015 ve 2016'da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenen Guardiola, bu sezon 6. bu duyguyu yaşadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real bunu hep yapıyor! Finalin adı belli oldu
Real bunu hep yapıyor! Finalin adı belli oldu
Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı!
SGK'dan sıfır faizli konut kredisi!
NİSAN AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tarihi maçta dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola... Tarihi maçta dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola... 09:39
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 00:47
Kanarya'dan savunmaya 1.87'lik takviye! Kanarya'dan savunmaya 1.87'lik takviye! 00:47
Real bunu hep yapıyor! Finalin adı belli oldu Real bunu hep yapıyor! Finalin adı belli oldu 00:46
İşte Öztürk - Nazifoğlu ayrılığının perde arkası! İşte Öztürk - Nazifoğlu ayrılığının perde arkası! 00:46
Beşiktaş'tan yıldız futbolcuya para cezası! Beşiktaş'tan yıldız futbolcuya para cezası! 00:46
Daha Eski
Torrent'ten veda konuşması! "Yeni sezonda yokum..." Torrent'ten veda konuşması! "Yeni sezonda yokum..." 00:45
Kartal'dan derbi açıklaması! "Beşiktaş maçında..." Kartal'dan derbi açıklaması! "Beşiktaş maçında..." 00:45
Kimse beklemiyordu! Terim geri mi dönüyor? Kimse beklemiyordu! Terim geri mi dönüyor? 00:45
Serdar Dursun'dan Beşiktaş sözleri! Serdar Dursun'dan Beşiktaş sözleri! 00:44
Derbi öncesi Beşiktaş'a şok! Yıldız isim oynayamayacak! Derbi öncesi Beşiktaş'a şok! Yıldız isim oynayamayacak! 00:41
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Fırtına'dan sakatlık açıklaması! 00:40