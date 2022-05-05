Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi tarihi bir maç sonrası Real Madrid oldu. İlk maçı 4-3 kaybeden, rövanşta evinde 90. dakikada 1-0 geride giren Real Madrid, 90 ve 90+1'de bulduğu gollerle maçı uzatmaya götürdü, uzatmada attığı golle de finale yükseldi.
Santiago Bernabeu'da 4-3'ün rövanşında maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Skor avantajı olan Manchester City 73. dakikada Riyad Mahrez ile bulduğu golle çok büyük avantaj yakaladı.
Manchester City finale saniyeleri sayarken Real Madrid'in tarihi geri dönüşü başladı. 90. dakikada Rodrygo skoru 1-1'e getirdi, 90+1'de ise yine sahneye çıkan Rodrygo takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Normal süre 2-1 Real Madrid galibiyetiyle sona erdi.