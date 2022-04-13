Atletico Madrid - Manchester City: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçları ile devam etti.
Gecenin önemli maçında Atletico Madrid sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi.
Wanda Metropolitano'da oynanan zorlu mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.
İlk maçı 1-0 kazanan Guardiola'nın öğrencileri deplasmanda güçlü rakibi ile 0-0 berabere kaldı ve adını yarı finale yazdırdı.
Manchester City yarı finalde Real Madrid ile eşleşti.
Ayrıca mücadelenin 90+2. dakikasında Felipe kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları 26-27 Nisan, rövanş maçları ise 3-4 Mayıs'ta oynanacak.