Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Manchester City: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atletico Madrid - Manchester City: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları oynanan mücadelerle son buldu. Gecenin maçında Atletico Madrid sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Guardiola'nın öğrencileri deplasmanda güçlü rakibi ile 0-0 berabere kaldı ve adını yarı finale yazdırdı. Manchester City yarı finalde Real Madrid ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 00:02 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 00:17
Atletico Madrid - Manchester City: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçları ile devam etti.

Gecenin önemli maçında Atletico Madrid sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Wanda Metropolitano'da oynanan zorlu mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

İlk maçı 1-0 kazanan Guardiola'nın öğrencileri deplasmanda güçlü rakibi ile 0-0 berabere kaldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Manchester City yarı finalde Real Madrid ile eşleşti.

Ayrıca mücadelenin 90+2. dakikasında Felipe kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları 26-27 Nisan, rövanş maçları ise 3-4 Mayıs'ta oynanacak.

DİĞER
Son dakika: Atletico Madrid - Manchester City maçında ortalık savaş alanına döndü! Dünya yıldızları birbirine girdi, kartlar havada uçuştu…
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İnsülin Türkiye'de üretilecek
F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup!
Takımla birlikte çalıştı! G.Saray'a o isimden müjdeli haber
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dev maçta ortalık karıştı! Oyuncular birbirine girdi
Gol düellosunda turlayan Liverpool!
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları (13 Nisan)
Askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?
SİGARA FİYATLARI 5 NİSAN 2022
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sessiz gecede turlayan City! Sessiz gecede turlayan City! 00:01
Gol düellosunda turlayan Liverpool! Gol düellosunda turlayan Liverpool! 23:57
Galatasaray'dan kural hatası başvurusu! Galatasaray'dan kural hatası başvurusu! 22:13
F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! 21:22
A. Efes'in son 8'deki rakibi belli oldu! A. Efes'in son 8'deki rakibi belli oldu! 21:21
Liverpool - Benfica | CANLI Liverpool - Benfica | CANLI 21:21
Daha Eski
A. Madrid - M. City | CANLI A. Madrid - M. City | CANLI 20:56
Transferde dev kapışma! James Rodríguez... Transferde dev kapışma! James Rodríguez... 20:43
F.Bahçe Safiport deplasmanda kazandı! F.Bahçe Safiport deplasmanda kazandı! 20:36
Pazarspor ile Zonguldak Kömürspor puanları paylaştı Pazarspor ile Zonguldak Kömürspor puanları paylaştı 20:16
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor 19:42
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları 19:31