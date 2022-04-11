Son dakika spor haberleri: Chelsea 4 eksikle Real Madrid deplasmanında!

İngiliz ekibi Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e 3-1 mağlup olmuştu. Maviler, 12 Nisan'da deplasmanda turu geçmek için zorlu bir sınav verecek.
Bu karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Thomas Tuchel, Callum Hudson-Odoi, Ben Chilwell, Romelu Lukaku ve Ross Barkley'in Madrid kafilesinde yer almayacağını duyurdu.
Öte yandan Chelsea'nin takım kaptanı Cesar Azpilicueta'nın ise corona virüsü testinin negatife döndüğü, İspanyol savunmacının kadroda yer alacağı bildirildi.