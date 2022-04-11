Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberleri: Chelsea 4 eksikle Real Madrid deplasmanında!

Son dakika spor haberleri: Chelsea 4 eksikle Real Madrid deplasmanında!

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, 3-1 yenildiği maçın rövanşında Real Madrid deplasmanına konuk olacak. Maviler'de bu maç öncesi Callum Hudson-Odoi, Ben Chilwell, Romelu Lukaku ve Ross Barkley kafilede yer almıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 14:53
Son dakika spor haberleri: Chelsea 4 eksikle Real Madrid deplasmanında!

İngiliz ekibi Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e 3-1 mağlup olmuştu. Maviler, 12 Nisan'da deplasmanda turu geçmek için zorlu bir sınav verecek.

Bu karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Thomas Tuchel, Callum Hudson-Odoi, Ben Chilwell, Romelu Lukaku ve Ross Barkley'in Madrid kafilesinde yer almayacağını duyurdu.

Öte yandan Chelsea'nin takım kaptanı Cesar Azpilicueta'nın ise corona virüsü testinin negatife döndüğü, İspanyol savunmacının kadroda yer alacağı bildirildi.

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