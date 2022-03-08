Liverpool-Inter: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turunun dikkat çeken karşılaşmasında Liverpool ilk ayağını 2-0 kazandığı mücadelenin rövanşında, sahasında İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 1-0'lık Inter üstünlüğü ile tamamlansa da tur atlayan taraf Liverpool oldu.

Karşılaşmanın tek golü 61. dakikada Latuaro Martinez'den geldi. Öte ytandan İtalyan ekibinde Alexis Sanchez 63. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.