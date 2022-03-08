Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Inter: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool-Inter: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Liverpool, ilk maçta 2-0'lık skorla mağlup ettiği Inter'i bu kez evinde ağırladı. Mücadele 1-0 Inter'in üstünlüğü ile tamamlansa da turlayan taraf ev Liverpool oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 01:00 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 01:09
Liverpool-Inter: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turunun dikkat çeken karşılaşmasında Liverpool ilk ayağını 2-0 kazandığı mücadelenin rövanşında, sahasında İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 1-0'lık Inter üstünlüğü ile tamamlansa da tur atlayan taraf Liverpool oldu.

Karşılaşmanın tek golü 61. dakikada Latuaro Martinez'den geldi. Öte ytandan İtalyan ekibinde Alexis Sanchez 63. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

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